Eisblock von Brücke auf Auto geworfen – Kind unter Verdacht

Schockierende Tat im Kreis Plön: Ein Eisblock wird von einer Brücke geworfen und trifft ein Auto. Eine junge Fahrerin im VW Polo wird verletzt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Auf der B76 hat eine unbekannte Person in Schwentinental (Kreis Plön) einen größeren Eisblock von einer Brücke geworfen und damit ein Auto getroffen. Der Vorfall ereignete sich, wie die Polizei am Montag bekanntgab, bereits am vergangenen Mittwochnachmittag gegen 15.50 Uhr.

Der Brocken landete auf dem Autodach einer 24-Jährigen, die leichte Verletzungen erlitt. An dem Auto entstand nur ein geringer Sachschaden.

Den Eisblock soll laut Polizeiangaben ein Kind im Alter von acht bis zwölf Jahren von der Brücke Fernsichtweg geworfen haben. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 04342/10770 entgegen. (dpa/mp)