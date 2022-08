Streit um Hotelkomplex an der Ostsee: Anwohner starten Petition

In Kalifornien herrscht Unmut. Gemeint ist nicht der sonnige US-Staat an der Westküste Amerikas, sondern der idyllische Strandabschnitt des Ostseebades Schönberg (Kreis Plön). Dort soll in den kommenden Jahren ein wuchtiger Hotelkomplex für 400 Urlauber entstehen – und das schmeckt den Anwohnern gar nicht. Eine Petition wurde ins Leben gerufen.

Das Projekt sei weder ökologisch noch nachhaltig, sondern auf Massentourismus und Profitgier ausgerichtet. Das ist der Vorwurf eines verärgerten Anwohners, der seinen Frust in einem Kommentar zur Petition kundtut. Das Bauprojekt passe so gar nicht in den traditionelle Ort.

Hintergrund: Die „Four Points Development GmbH“ plant zusammen mit der Gemeinde Schönberg auf dem Gelände des geschlossenen „Hotel Seestern“ die Errichtung eines neuen Hotels. Auf circa 10.285 Quadratmetern soll ein moderner Hotelkomplex mit fünf Gebäuden entstehen.

Kalifornien an der Ostsee: Hier soll ein riesiger Hotelkomplex entstehen

Geplant sind 100 bis 120 Hotelzimmer und 80 bis 100 Suiten. Alle Gebäude sollen auf einer noch aufzuschüttenden „Warft“ in Deichhöhe gebaut werden, um darin die Parkplätze und die notwendige Technik unterzubringen. Das Projekt soll 2024 fertig sein.

Die Anwohner haben andere Vorschläge. In einer Petition fordern sie unter anderen: maximal 100 Suiten/Hotelzimmer, maximale Bauhöhe 13 Meter, kostenfreier Durchgang zum Strand zu jeder Tages- und Nachtzeit, ein Verkehrskonzept und keine Hotel-Sonderzonen am Strand.

Mittlerweile haben 1827 Menschen die Petition unterschrieben (Stand 10.8.). Insgesamt 2500 Stimmen will die Initatorin Mareike Setzer-Bünning einholen. Das Vorhaben, das geschlossene „Hotel Seestern“ durch ein neues Hotel zu ersetzen, sei gut und nachvollziehbar, jedoch nicht in dieser Größenordnung.

Die Angst vor einem von Touristen überlaufenen Ort ist groß: „Der Zauber Kaliforniens geht verloren“, kommentiert ein weiterer Anwohner die Petition. Mehr Informationen zur Petition finden Sie hier: Wir sind für ein passendes Hotel in Kalifornien, das den Ort aufwertet, nicht zerstört!