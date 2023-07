Bei Hamburg: Wer kennt diese Katze? Polizei mit kuriosem Zeugenaufruf

Mit großen Augen starrt sie in die Kamera, ihr schwarzes Fell ist nur an den Pfoten und um die Nase herum von weißen Flecken durchbrochen: In Großhansdorf (Schleswig-Holstein) fand eine Frau eine junge Katze – wenig später war klar, das Tier wurde ausgesetzt. Nun bittet die Polizei um Mithilfe.

Am Montag, den 17. Juli, meldete sich eine Anwohnerin aus dem Kortenkamp in Großhansdorf bei der Polizei: Vor ihrem Grundstück war eine Katze ausgesetzt worden. Das Tier soll nach bisherigen Informationen zwischen fünf und sechs Monaten alt sein und sei der Anwohnerin auf dem Grundstück entgegengelaufen.

Die Anwohnerin fand die Transportbox, Futternäpfe und das Katzenfutter hinter ihrem Sperrmüll. Polizeidirektion Ratzeburg Die Anwohnerin fand die Transportbox, Futternäpfe und das Katzenfutter hinter ihrem Sperrmüll.

Den Abend zuvor habe sie Sperrmüll an die Straße gestellt – dahinter fand sie dann am nächsten Tag eine Transportbox, Futternäpfe und Futter für das Tier. Diese müssen in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 21.30 Uhr und 4.30 Uhr dort abgestellt worden sein.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Katze kennen, oder die Sonntagnacht verdächtige Personen im Kortenkamp beobachtet haben. Hinweise werden entgegengenommen unter Tel. 04102/45 65-0. (mp)