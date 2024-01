Einer der schönsten Strände Europas liegt bei uns im Norden!

Sylt gilt als das Mekka für die Schönen und Reichen – und die Sandstrände ziehen jedes Jahr Tausende Touristen an. Die Strände der Nordseeinsel tauchen jetzt in einem Ranking der besten 30 europäischen Strände auf.

Der Reiseführer „Lonely Planet“ hat die Liste aufgestellt und wird diese eigentlich erst Anfang Februar veröffentlichen – die britische Tageszeitung „Daily Mail“ konnte aber schon jetzt einen Blick in das Ranking werfen.

Sylt belegt dabei Platz 14 der besten Strände Europas. Warum genau die Insel diese Top-Bewertung bekommen hat, ist noch nicht bekannt – schaut man sich aber Bilder von den weiten Dünen und den spektakulären Wellen an, so wundert man sich nicht über die gute Platzierung.

Zlati Rat in Kroatien wurde von „Lonely Planet“ zum schönsten Strand Europas gekürt. Imago Zlati Rat in Kroatien wurde von „Lonely Planet“ zum schönsten Strand Europas gekürt.

Auf Platz 1 der besten Strände Europas landete übrigens der Strand Zlatni Rat in Kroatien, besser bekannt als das „Goldene Horn“. Silber geht auch nach Kroatien und zwar an den Punta Rata Strand. Auf Platz 3 ist Rhossili Bay in Wales. (mp)