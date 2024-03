Brand in Umspannwerk: Stromausfall im Norden!

Alarm in einem E-Werk in Eckernförde! In einem Niederspannungswerk ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen.

Die Stadtwerke hätten das Werk vom Netz genommen, teilte die Polizei mit. Es kam zu Stromaussfällen in Teilen der Innenstadt. Die Feuerwehr sei im Einsatz, um den Brand in dem bungalowartigen Gebäude zu löschen.

Warum es in dem Niederspannungswerk brennt und wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar. (dpa/mp)