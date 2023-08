E-Bike-Fahrer (86) muss nach Unfall reanimiert werden: Lebensgefahr!

Ein 86-Jähriger wurde am Dienstagnachmittag in Hohenaspe im Kreis Steinburg von einem Skoda erfasst, als er plötzlich vom Radweg auf die Straße fuhr.

Der E-Bike-Fahrer aus Itzehoe musste nach einem Unfall in Hohenaspe am Dienstagnachmittag noch vor Ort reanimiert werden, bevor er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde.

E-Bike-Unfall: 86-Jähriger vor Ort reanimiert

Laut Polizei fuhr der Mann mit seinem S-Pedelec (bis zu 45 km/h) auf dem Radweg, bis er gegen 15.15 Uhr „unvermittelt vom rechten Radweg nach links auf die Kreisstraße bog“. Eine 49-Jährige, die mit ihrem Skoda in die gleiche Richtung fuhr, hatte keine Chance mehr noch zu bremsen und erfasste den 86-Jährigen frontal.

Durch die Kollision wurde der Radfahrer in den Graben geschleudert und so schwer verletzt, dass er noch vor Ort reanimiert werden musste. Zur weiteren Behandlung wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Ob er sich auch am Mittwoch noch in Lebensgefahr befindet, dazu machte die Polizei keine Angaben.

Die Skoda-Fahrerin wurde mit Schocksymptomen ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Auto und an dem E-Bike entstand erheblicher Sachschaden. (josi)