61-Jähriger Marihuana-Züchter ist etwas zu neugierig – und wird deswegen erwischt

Die Polizei in Elmshorn (Kreis Pinneberg) hat am vergangenen Wochenende einen überraschenden Fund gemacht. Die Beamten waren wegen Ermittlungen in einem Wohnhaus aufgetaucht. Ein Nachbar, der gar nicht im Fokus stand, öffnete neugierig seine Haustür – und führte die „Gäste“ so zu einer Drogenplantage.

Wie ein Polizeisprecher bestätigte, wollten die Beamten zwecks kleinerer Ermittlungen am Sonntagmittag einen Hausbewohner im Bereich der Ansgarstraße aufsuchen. Als sie das Haus betraten, trafen sie auf einen 61-Jährigen, der neugierig in der Haustür stand. Dabei stellte die Polizei Marihuanageruch aus seiner Wohnung fest.

Cannabis und Zubehör sichergestellt

Als Ursache dafür gab der Mann an, einen Joint geraucht zu haben. Damit gaben sich die Polizisten aber nicht zufrieden und durchsuchten die Wohnung.

Hier fanden sie neben mehreren Behältnissen mit rund 301 Gramm Cannabis auch mehrere Anbautöpfe mit frisch gesetzten Cannabispflanzen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.