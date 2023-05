Brand in Heim: Kinder und Frau verletzt – Hubschrauber im Einsatz

Zwei Kinder und eine Betreuerin sind durch ein Feuer in einem Heim in Osterrade (Kreis Dithmarschen) zum Teil schwer verletzt worden. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei brach das Feuer am Sonntagabend in einem der dortigen Zimmer aus – es soll für eine starke Rauchentwicklung gesorgt haben.

Als nämlich die ersten Kräfte der Feuerwehr gegen 21 Uhr an der Albersdorfer Straße ankamen, stellten sie Qualm fest, der aus dem Gebäude zog. Zu dem Zeitpunkt hatten sich bereits alle Bewohner und Betreuer des Kinderheims in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr hatte vorher noch ob der zunächst unklaren Lage die Alarmstufe erhöht.

Feuerwehr löscht brennenden Teppich – drei Verletzte

Die Kräfte fanden in einem der Zimmer einen brennenden Teppich und machten diesen als sogenannten Brandherd aus. Sie löschten ihn und verhinderten, dass die Flammen noch größer wurden.

Zwei Kinder und eine Betreuerin wurden von Feuerwehrkräften versorgt, eins der Kinder kam per Helikopter in eine Klinik nach Hamburg. Es galt zunächst als schwer, die anderen zwei als leicht verletzt. Ein genaues Verletzungsbild lag zunächst nicht vor.

Das könnte Sie auch interessieren: Bei Grillfeier in Hamburg: Kind (3) stürzt unbemerkt in Elbe – Notarzt reanimiert es

Die Polizei übernahm noch am Abend die Ermittlungen. Die Brandursache sei noch unklar, sagte ein Sprecher. Man werde aber auch den Verdacht der Brandstiftung überprüfen. (dg)