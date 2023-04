Frontalcrash nahe Hamburg: Drei Verletzte, darunter ein Kleinkind

Schwerer Verkehrsunfall im Kreis Stormarn: Auf der Schulstraße in Reinbek sind am Samstagnachmittag zwei Autos miteinander kollidiert, beide mussten abgeschleppt werden. Drei Menschen kamen verletzt in Kliniken.

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei kam es um 16.45 Uhr auf der Kreuzung zu einem frontalen Zusammenstoß zwischen einem Mercedes Kombi und einem silbernen Audi A3. Die Wucht des Aufpralls war dabei so stark, dass die Fahrzeuge weggeschleudert worden. Beide Wagen wurden bei dem Unfall schwer beschädigt, Airbags lösten aus.

Straßensperrung nach Unfall in Reinbek – Feuerwehr versorgt drei Verletzte

In dem Mercedes saßen ein Mann und ein Kleinkind, in dem Audi eine Frau. Alle seien verletzt worden, so ein Sprecher der Polizei. Kräfte der Feuerwehr streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab, die Straße wurde gesperrt, der Verkehr örtlich abgeleitet.

Die Polizei übernahm vor Ort die Ermittlungen, befragte Zeugen. Noch ist der genaue Unfallhergang unklar. (dg)