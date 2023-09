Drei Jugendliche nach Unfall im Norden in Lebensgefahr

Bei einem Unfall in Neumünster sind am späten Mittwochabend fünf Jugendliche teils lebensgefährlich verletzt worden. Alle mussten in verschiedene Krankenhäuser gebracht werden.

Laut Polizei waren die Teenager gegen 22.20 Uhr auf der Ehndorfer Straße Richtung Innenstadt unterwegs. Nachdem sie zwei versetzt geparkte Fahrzeuge passiert hatten, soll der Fahrer, ein 18-Jähriger, die Kontrolle verloren haben – „vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit“, so ein Polizeisprecher.

Der BMW kam von der Straße ab und kollidierte linksseitig mit einem abgestellten Baucontainer. Im weiteren Verlauf durchbrach der Wagen noch die Hecke eines Wohnhauses und blieb schräg zur Hausmauer in einem Garten stehen.

Der 18-Jährige und sein Beifahrer (17) wurden durch den Unfall leicht verletzt, die hinten Sitzenden (16, 16 und 17) lebensgefährlich. Sie kamen sowohl in ein örtliches als auch in ein Krankenhaus nach Rendsburg. Ob sie noch immer in Lebensgefahr schweben, war Donnerstagmorgen noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (dg)