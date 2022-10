Drama im Norden: Autofahrer (25) stirbt nach Crash mit Lkw

Tödlicher Unfall auf der B205 bei Kleinkummerfeld (Kreis Segeberg): Am Mittwochnachmittag ist ein Opel-Fahrer (25) mit einem Lastwagen kollidiert. Jede Hilfe kam für ihn zu spät.

Zu dem Unglück kam es laut der Polizei Neumünster gegen 15.45 Uhr auf der zweispurigen Bundesstraße in Höhe der Abfahrt zur Boostedter Straße.

Der Fahrer eines Opel Corsa befuhr die B205 aus Richtung der Autobahn in Richtung Rickling. In Höhe der Abfahrt wollte der 25-Jährige in einem Kurvenbereich einen Lkw überholen, übersah dabei einen entgegenkommenden Lkw und stieß frontal mit diesem zusammen.

Der Pkw-Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle, sein 26-jähriger Beifahrer wurde bei dem Unfall leichtverletzt und kam in ein Krankenhaus, genauso wie der 62-jährige Lkw-Fahrer. Die B205 blieb für mehr als eine Stunde voll gesperrt. (mp)