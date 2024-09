Drama an Kreuzung: Busfahrer übersieht Seniorin (85) – tot

Eine Frau mit Gehwagen will in Eutin (Kreis Ostholstein) an einer Ampelkreuzung die Straße überqueren. Der Fahrer eines abbiegenden Busses übersieht sie. Das hat tragische Folgen.

Eine Seniorin ist in Eutin (Kreis Ostholstein) von einem Linienbus erfasst worden. Die 85-Jährige sei nach dem Unfall am Sonntagnachmittag mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Polizei. Dort sei sie später ihren Verletzungen erlegen.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe der 60 Jahre alte Fahrer des Busses beim Rechtsabbiegen die Frau übersehen. Diese hatte mit ihrem Gehwagen die Straße am Fußgängerüberweg der Ampelkreuzung überquert, als sie von dem Bus erfasst wurde. (mp/dpa)