Schrecklicher Unfall im Norden – Autofahrer tot

Ein schwerer Verkehrsunfall im Kreis Dithmarschen hat am Montagmorgen einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst. Ein Autofahrer starb, zwei weitere Personen wurden verletzt.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 8.35 Uhr an der Koogstraße in Karolinenkoog. Ein Mercedes-Fahrer (63) soll mit seinem Wagen aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Lkw kollidiert sein. Danach sei der Mercedes auf die Fahrbahn zurückgeschleudert worden und kollidierte dort mit einem VW Caddy.

Mercedes-Fahrer stirbt an Unfallstelle – Lkw kippt um

Der Laster kam bei dem Unfall von der Straße ab und kippte um.

Der Lkw kam bei dem Crash von der Straße ab und kippte um. Rund 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz, darunter auch ein Notarzt. Für den 63-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Fahrer des Lkw (30) und des Caddy (63) wurden verletzt und in eine Klinik gebracht.