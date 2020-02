Diebesgut gefunden: Wer war 2014 in China und vermisst seine Urlaubsfotos?

Ahrensburg -

Razzia bei einem notorischen Einbrecher: Die Polizei fand etwas, das der Eigentümer schmerzlich vermissen dürfte – einen Stick mit Urlaubsfotos aus dem Jahr 2014. Nun sucht die Kripo den Besitzer.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg sucht derzeit nach zwei männlichen Personen, die im Oktober 2014 eine rund einmonatige Reise nach China unternommen haben. Im Rahmen einer Durchsuchung bei einem polizeibekannten Wohnungseinbrecher fanden die Ermittler den schwarz-metallenen USB-Stick mit Karabinerhaken der Marke PNY .



Wem gehört dieser USB-Stick voller China-Fotos? Polizeidirektion Ratzeburg Foto:

Auf dem Stick sind circa 1500 Bilder einer Reise nach China abgespeichert. Derzeit wird davon ausgegangen, dass dieser bei einem Einbruch in ein Wohnhaus oder ein Gewerbeobjekt geklaut wurde.

Eigentümer des USB-Sticks auf den Bildern zu sehen?

Bei den fotografierten Personen dürfte es sich um die Eigentümer des USB Sticks handeln. Der China-Trip dürfte anhand der Speicherdaten zwischen dem 7. und 26. Oktober 2014 stattgefunden haben. Besucht worden ist unter anderem eine Schule in Guangzhou, ein Hotel in Longji und die Reisterrassen in Tiantou, sowie die Stadt Hongkong und die Chinesische Mauer.

Aus rechtlichen Gründen ist eine Veröffentlichung einzelner Fotografien mit den gesuchten Personen leider nicht möglich. Die fotografierten Personen, die die Reise unternommen haben, können zum Zeitpunkt der Reise wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

-männlich

-ca. 60-75 Jahre alt

-ca. 1,80 Meter groß

-schlank

-kurzes graues Haar, Geheimratsecken

-nutzt eine Lesebrille

-diese Person ist am meisten fotografiert worden

Person 2:

-männlich

-ca. 55-70 Jahre alt

-etwas kleiner als Person 1

-Bauchansatz

-Halbglatze, graues schütteres Haar

-Ehering am rechten Ringfinger

-diese Person ist der Urheber der Bilder/ Fotograf

Die Kriminalpolizei bittetum Hilfe: Wer erkennt sich anhand der Beschreibung und der Reisedaten wieder? Wer kennt Personen, auf die die Reisedaten und Personenbeschreibungen passen könnten? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Tel. (04102) 8090 oder (04102) 809222. (ots/mp)