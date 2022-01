Tatort Stadttheater: Eigentlich wollten sie im Itzehoer Theater ein Video drehen, nach den Dreharbeiten kam es dann aber zu einer Überraschung der unangenehmen Art.

Im städtischen Theater kam am Freitagmittag eine Gruppe von 30 Menschen zusammen, um ein Video zu drehen, so berichtete es die Itzehoer Polizei. Ihre Wertsachen ließen einige der Teammitglieder guten Gewissens in den Umkleiden zurück. Nach getaner Arbeit gab es dann eine böse Überraschung.

Theater Itzehoe: Dieb beklaut Filmteam während Dreharbeiten

In den Umkleideräumen mussten sie feststellen, dass sich jemand an ihren Sachen zu schaffen gemacht hatte. Insgesamt wurden vier Portemonnaies gestohlen, in denen sich neben Bargeld auch wichtige Ausweisdokumente befanden. Eine verdächtige Person sei den Anwesenden nicht aufgefallen, gibt die Polizei an.

Hinweise nimmt die Polizei Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen. (mp/cnz)