Fahnder der Hamburger Bundespolizei haben Mittwoch am Hauptbahnhof einen mutmaßlichen Taschendieb (53) festgenommen. Er soll Ende Dezember Wertsachen aus einem vergessenen Rucksack gestohlen haben.

Eine Familie war am 27. Dezember am Bahnhof Hammerbrook in die S-Bahn gestiegen, hatte aber einen Rucksack auf einer Bank am Bahnsteig vergessen. Aus diesem soll der 53-Jährige ein Handy und eine Geldbörse entwendet haben. Einen Tag später erstattete die Familie dann eine Strafanzeige wegen Diebstahls bei der Bundespolizei.

Diebstahl in Hamburg: Kamera-Aufnahmen führen zu Festnahme

„Umgehend wurde das gespeicherte Videomaterial entsprechender Überwachungskameras ausgewertet“, teilte Rüdiger Carstens, Polizeioberkommissar und Sprecher der Bundespolizei, mit. Dabei hätte der Verdächtige von den Beamten identifiziert werden können. „Aufgrund der guten Aufnahmen erkannten Zivilfahnder der ‚Einsatzeinheit Einzeldienst‘ den Beschuldigten am Mittwoch im Rahmen einer Fahndung gegen Taschendiebe am Hauptbahnhof wieder.“ Der 53-Jährige wurde angehalten, kontrolliert und festgenommen. Im Anschluss durfte er wieder gehen.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Aus aktuellem Anlass rät die Bundespolizei: „Taschen- und Gepäckdiebe nutzen jede Gelegenheit, um an Diebesgut zu gelangen. Erstatten Sie auf jeden Fall nach einem Eigentumsdelikt umgehend Strafanzeige – nur so kann Ihnen die Bundespolizei auch im Nachgang weiterhelfen und wie in diesem Fall, nach entsprechender Videoauswertung von Überwachungskameras, erfolgreiche Fahndungsmaßnahmen durchführen.“ (dg)