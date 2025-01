Dichter Qualm dringt aus Lagerhalle – Großeinsatz im Norden

Großeinsatz im Kreis Schleswig-Flensburg: In der Halle eines Entsorgungsunternehmens in Schleswig ist am Samstag ein Brand ausgebrochen – riesige Papierballen fingen Feuer und sorgten für dichten Qualm.

Der Qualm war auch aus großer Entfernung zu sehen. Gegen 12.30 Uhr riefen Passanten die Feuerwehr. Die Retter kamen mit einem entsprechenden Aufgebot und öffneten zunächst das Tor der Halle, in der vor allem Papier- und Plastikabfälle gelagert werden.

Schwere Sicht für die Retter

Die Kräfte stülpten sich Masken über, die Sicht war wegen des Rauchs aber stark eingeschränkt. Von mehreren Positionen bekämpften sie das Feuer, ehe das Gröbste gelöscht war. Zwei Hydranten waren dafür angezapft worden.

Die Löscharbeiten werden voraussichtlich aber noch bis in die Abendstunden andauern, weil die Papierballen noch gründlich auseinandergezogen werden müssen, um sicherzugehen, dass keine Glutnester übersehen werden. Die gute Nachricht: Verletzt wurde niemand – am Wochenende herrscht kein Betrieb auf dem Gelände.

So konnte sich das Feuer aber auch unbemerkt ausbreiten, schätzen Feuerwehrleute. Die Ursache ist dagegen noch unklar. Sobald die Arbeiten der Feuerwehr beendet sind, wird die Polizei ihre Ermittlungen aufnehmen. (dg)