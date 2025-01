Das Bündnis Sahra Wagenkencht (BSW) darf in Hamburg zur Bundestagswahl antreten, das hat am Freitag der Landeswahlausschuss entschieden. Um die beiden Listen der BSW-Rebellen, die sich aus Protest gegen die Strukturen in der Partei gegründet hatten, wurden nicht zugelassen. Der umstrittene Politprovokateur Bijan Tavassoli von den BSW-Rebellen sorgte für einen Eklat, als er dem Landeswahlleiter ein wichtiges Dokument vom Tisch riss – dann wurde die Polizei hinzugezogen.