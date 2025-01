Das gibt Staus! Autobahn bei Hamburg das ganze Wochenende voll gesperrt

Autofahrer müssen am Wochenende mit Behinderungen am Autobahnkreuz Bargteheide nahe Hamburg rechnen. Wegen Bauarbeiten wird unter anderem die A1 vollständig gesperrt. Auch die A21 in Richtung Süden istbetroffen.

Wegen Abbrucharbeiten an der Überführung am Kreuz Bargteheide (Kreis Stormarn) wird an diesem Wochenende die A1 vollständig gesperrt. Auch der Verkehr auf der A21 in Fahrtrichtung Süden sei von der Sperrung betroffen, gab die Autobahn GmbH Nord bekannt. Die Sperrung beginnt am Freitag um 19 Uhr und soll am Montagmorgen um 6 Uhr beendet sein.

Eine Umleitung ist ausgeschildert. Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer müssten mit längeren Fahrtzeiten und Behinderungen rechnen. Auf nicht zwingend notwendige Fahrten in der Region sollte den Angaben nach verzichtet werden.

Die A21 ist eine wichtige Verbindung aus Kiel in Richtung Hamburg und zur A24 nach Berlin. Bei Bargteheide kreuzt die A21 die A1 zwischen Hamburg und Lübeck. Die Überführung stammt aus dem Jahr 1966 und muss ersetzt werden. (dpa)