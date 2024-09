Wie viel bezahlen die Hamburger tatsächlich für ihre Wohnung? Am Montag präsentierte das Statistikamt Nord neue Zahlen, die überraschen: Zwei Drittel aller Mieten in der Hansestadt liegen demnach unter zehn Euro pro Quadratmeter. In welchen Stadtteilen ist die Miete besonders günstig und wo befinden sich die meisten Wohnungen für unglaubliche 20 Euro pro Quadratmeter? Erfahren Sie außerdem, wie hoch die durchschnittliche Miete in Ihrem Stadtteil beträgt.