Nach Unfall: Stau auf der A7 in Richtung Hamburg

Stau-Chaos am Super-Sommer-Samstag: Auf der A7 kam es am Nachmittag in Richtung Hamburg zu einem langen Blechlawine. Grund: ein Unfall auf Höhe des Autobahnkreuzes Bordesholm.

Gegen 14.30 Uhr krachte es, ein niederländischer Citroen-Fahrer fuhr einem Golf auf dem linken Fahrstreifen auf. Sowohl der Mann aus den Niederlanden als auch das Ehepaar im Golf wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.

A7: Citroen fährt Golf auf

Wegen des Unfalls war die Strecke, auf der es zuvor zu einem hohen Verkehrsaufkommen gekommen war, zwischenzeitlich voll gesperrt – und zahlreiche Autofahrer standen auf Höhe des Bordesholmer Kreuzes im Stau.

Gegen 16 Uhr war die Strecke dann wieder vollständig freigegeben. (alp)