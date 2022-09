Kutter sinkt: Hochseeangler per Hubschrauber aus Ostsee gerettet

Sein Kutter versank plötzlich in der Ostsee und brachte einen deutschen Hochseeangler in Lebensgefahr. Doch dänische Rettungskräfte haben ihn gerettet – per Hubschrauber.

Von einer Rettungsinsel aus habe der Mann am Samstag noch einen ehemaligen Kollegen anrufen und ihm die ungefähre Position im Kleinen Belt nahe den dänischen Inseln Als und Ærø mitteilen können, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mit.

Rettung per Hubschrauber: Mann blieb unverletzt

Der Kollege habe die Rettungsleitstelle der Gesellschaft alarmiert, die ihre dänischen Partner verständigte. Die Besatzung eines dänischen Rettungshubschraubers entdeckte den Schiffbrüchigen und zog ihn mit einer Winde aus der Rettungsinsel.

Das könnte Sie auch interessieren: Neuer Strompreis-Schock! Soll ich jetzt noch schnell den Anbieter wechseln?

Anschließend setzte ihn der Helikopter auf dem deutschen Seenotrettungskreuzer „Berlin” ab, der wie zwei weitere Rettungsschiffe auf dem Weg in das Seegebiet war. Der Rettungskreuzer habe den Mann unverletzt nach Olpenitz bei Kappeln im Kreis Schleswig-Flensburg gebracht.

Inzwischen sei der Mittfünfziger bereits wieder zu Hause, sagte eine Sprecherin der DGzRS. Ursache des Unglücks sei ein Wassereinbruch gewesen. (dpa/mp)