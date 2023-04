Dachwohnung im Norden brennt aus – Bewohnerin schwer verletzt

Am Montagnachmittag ist es in der Olivet-Allee in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Eine ältere Frau wurde dabei schwer verletzt.

Der Notruf ging um 16 Uhr ein. Ein Zeuge hatte den starken Rauch bemerkt, der aus dem Haus quoll.

An einem Fenster des brennenden Dachgeschosses war eine Frau zu sehen. Das bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber der MOPO. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr gingen mit Atemschutz ins Haus.

Bad Oldesloe: Dachwohnung brennt aus – Frau verletzt

Die Feuerwehrleute konnten die ältere Dame aus den Flammen retten. Sie erlitt jedoch schwere Verbrennungen und wurde an den Rettungsdienst und den Notarzt übergeben. Anschließend kam sie nach Lübeck in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr bekam den Brand unter Kontrolle. Die Wohnung brannte jedoch vollständig aus. (vd)