Akute Einsturzgefahr! Kino im Norden eilig geräumt

Schreck für Besucher des Kinos „Cine Planet 5“ in Bad Segeberg: Am Sonntagnachmittag hatte sich die Zwischendecke in einem Kinosaal an einigen Stellen abgesenkt. Das Gebäude musste geräumt werden.

Um 15.50 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr in die Oldesloer Straße alarmiert. Das Flachdach des Kinos drohte einzustürzen, nachdem ein Balken in der Deckenkonstruktion gerissen war.

Bad Segeberg: Zwischendecke im Kino hat sich abgesenkt

Nach Angaben der Feuerwehr wurden sowohl ein Experte vom Technischen Hilfswerk als auch ein Statiker hinzugezogen, die nach entsprechender Prüfung die Räumung des Gebäudes veranlassten.

Das könnte Sie auch interessieren: Mann will Dach decken – und fackelt ganze Hütte ab

Die Einsatzkräfte pumpten Wasser vom Dach ab, das offenbar den Schnee- und Tauwassermassen der vergangenen Tage nicht standgehalten hatte. Verletzt wurde niemand. (aba)