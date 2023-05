Mann will Dach decken – und fackelt ganze Hütte ab

Dacharbeiten mit einem Gasbrenner haben am Donnerstagnachmittag einen größeren Brand in Elmenhorst bei Rostock und somit einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wegen möglichem strafbaren Handelns ermittelt nun die Kriminalpolizei gegen den unglücklichen Dachdecker.

Flammen griffen auf eine Finnhütte über, die vollständig verbrannte. Wie die Polizei mitteilte, war ein 63-Jähriger gegen 13.30 Uhr mit den Arbeiten am Dach eines Schuppens, der an die Finnhütte angrenzt, beschäftigt. Für die Verlegung von Schweißbahnen setzte der 63-Jährige einen Gasbrenner ein. Während dieser Tätigkeit kam es zum Brand des reetgedeckten Daches der Finnhütte. Das trockene Schilfrohr geriet bei der aktuell anhaltenden trockenen Wetterperiode schnell in Brand.

Die Feuerwehr rückte aus mehreren Gemeinden an

Die Flammen griffen rasant um sich und setzten schließlich das gesamte Dach in Brand. Eigene Löschversuche des 63-Jährigen scheiterten, so musste die Feuerwehr verständigt werden. Es rückten unter anderem die Kameraden aus Nienhagen, Elmenhorst und von der Berufsfeuerwehr aus Rostock an. Mit der Hilfe einer Drehleiter löschten die Feuerwehrleute den Brand aus der Luft. Andere umstellten die in Flammen stehende Finnhütte und löschten aus mehreren Positionen.

Trotz des schnellen Eingreifens brannte das Gebäude bis auf die Grundmauern nieder. Verletzte gab es nicht zu beklagen. Die Kriminalpolizei hat erste Ermittlungen aufgenommen und wird den Brandort, wenn er abgekühlt ist, betreten.

Wegen des offenbar unsachgemäßen Gebrauchs des Gasbrenners stünde eine fahrlässige Brandstiftung hier im Raum, hieß es von der Polizei. Der Schaden konnte noch nicht beziffert werden. Der Schulweg in Elmenhorst, in dem die Hütte stand, musste gesperrt werden.