Polizei nimmt zwei mutmaßliche Koks-Dealer fest – Polizist baut Unfall

Die Polizei Hamburg hat am Mittwochabend zwei mutmaßliche Kokain-Dealer festgenommen. Einer wurde vor einem Kampfsport-Studio in Hamm erwischt, der andere in der Nähe des Hauses in Börnsen (Kreis Herzogtum Lauenburg), in dem die Männer wohnen. Auf dem Weg zur Durchsuchung des Hauses verunfallte ein Polizeibeamter.

Der Unfall ereignete sich ersten Polizeiangaben zufolge gegen 18.20 Uhr auf der Straße Birkenweg in Börnsen. Als der Fahrer der zivilen Polizeiwagens nach links abbog, übersah er offenbar einen entgegenkommenden Tesla. Der krachte in die Seite des Einsatzfahrzeugs.

Unfall mit Polizeiwagen: Haus in Börnsen durchsucht

Der allein fahrende Beamte und der Tesla-Fahrer wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst versorgt. Währenddessen setzten weitere Polizisten den Einsatz fort: die Durchsuchung eines Hauses in der Nähe des Unfallortes, in dem zwei mutmaßliche Kokain-Dealer wohnen sollen.

Der zivile Streifenwagen der Hamburger Polizei kollidierte in Börnsen mit einem Tesla. Christoph Leimig

Die Beamten verschafften sich mittels einer Ramme Zutritt. Wie Liddy Oechtering, Sprecherin der Hamburger Staatswanwaltschaft, zur MOPO sagte, trafen die Einsatzkräfte aber niemanden an. Einer der beiden Verdächtigen sei später nicht weit vom Haus entfernt im Raum Wentorf festgestellt worden.

Die Einsatzkräfte fanden im Haus Beweismittel. Darunter war laut Oechtering auch ein Luftgewehr, das dem ersten Anschein nach funktionstüchtig war.

Hamburg: Festnahme nach Durchsuchung in Börnsen

Während in Börnsen die Durchsuchung lief, schlugen Polizeikräfte gegen 20 Uhr auf dem Parkplatz eines Kampfsport-Studios in Hamburg-Hamm zu. Der zweite Verdächtige wurde in seinem BMW umstellt und festgenommen. Da der Mann Kampfsportler ist, war zur Unterstützung nach MOPO-Informationen auch die Spezialeinheit USE im Einsatz.

Am Mittwochabend hatte die Polizei zunächst von einer Verfolgungsfahrt wegen eines gestohlenen Autos in Börnsen gesprochen. Nach dem Crash sei einer der Unfallbeteiligten geflohen, ein weiterer festgenommen worden – beides hat sich nicht bestätigt. (ruega/roeer/tst)