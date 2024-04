Verfolgungsjagd in Hamburg: Mann (18) flüchtet vor Polizei – das geht mächtig schief

Am Sonntagabend kam es zu einer Verfolgungsjagd in Stellingen: Als die Beamten einen 18-jährigen Autofahrer kontrollieren wollten, gab dieser Gas. Doch seine Flucht fand ein abruptes Ende.

Im Basselweg wollten Streifenpolizisten gegen 22.19 Uhr einen Autofahrer in einem Mietwagen kontrollieren – dieser hielt jedoch nicht an, sondern gab Gas.

Verfolgungsjagd in Hamburg: 18-Jähriger flieht vor Polizei – Verdacht auf Drogenkonsum

Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit raste der 18-Jährige davon – dabei fuhr er im Gegenverkehr und über mindestens eine rote Ampel.

In der Gutenbergstraße endete dann die Verfolgungsjagd: Dort verlor der junge Mann nämlich die Kontrolle über den Fiat 500 und kollidierte mit einem geparkten Auto. Er kam erst an einem Baum am Fahrbahnrand zum Stehen. Der 18-Jährige wurde durch den Crash leicht verletzt und mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: Flammen-Inferno in Hamburg: Menschen in Haus eingeschlossen – mehrere Verletzte

Im Nachhinein wird klar, warum der Mann vor den Polizisten floh: Er hat keinen Führerschein – und es besteht der Verdacht, dass er unter Drogen stand. Deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet. (elu)