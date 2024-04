Flammen-Inferno in Hamburg: Menschen in Haus eingeschlossen – mehrere Verletzte

Erst brannte ein Auto im Hinterhof, dann griffen die Flammen auf ein Wohnhaus über. Bei einem Brand in Lohbrügge sind am Montagmorgen mehrere Menschen verletzt worden.

Wie ein Polizei-Sprecher der MOPO sagte, wurden die Einsatzkräfte gegen 3.07 Uhr in die Lohbrügger Landstraße alarmiert. In dem Hinterhof eines Gebäudes sei nach ersten Erkenntnissen ein Auto in Brand geraten, so der Sprecher weiter. Das Feuer habe zunächst auf weitere geparkte Pkw und dann auf das Wohnhaus übergegriffen.

Hamburg: Sieben Personen bei Brand in Lohbrügge verletzt

In dem Gebäude waren durch den Brand mehrere Menschen eingeschlossen, die durch Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei befreit werden mussten.

Das könnte Sie auch interessieren: Kontrolle verloren: Plötzlich steht ein BMW im Vorgarten

Sieben Personen hätten dabei leichte Verletzungen durch Rauchgasvergiftung erlitten. Die Nachlöscharbeiten sollen bis in den späten Vormittag andauern. (dpa/elu)