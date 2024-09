Brandserie im Norden: Mehrere Autos durch Feuer beschädigt

Am Samstagmorgen sind in der Flensburger Innenstadt gleich mehrere Fahrzeuge ausgebrannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Während die Feuerwehr gerade dabei war, einen brennenden Mercedes GLE mit dänischem Kennzeichen vor dem Hauptbahnhof zu löschen, entdeckte ein Polizist nur 60 Meter entfernt ein weiteres Feuer, wie es von der Polizei hieß.

Zwei Fahrzeuge in Flammen – bereits davor brannte es in einem Haus

Der Polizist wurde auf knisternde Geräusche aufmerksam und fand einen in Brand gesetzten Dacia, bei dem bereits der rechte Vorderreifen brannte. Ein weiteres Löschfahrzeug kam, konnte aber den Totalschaden am Dacia nicht mehr verhindern. Zwei neben dem Mercedes abgestellte Autos wurden ebenfalls beschädigt.

Zuvor wurde die Feuerwehr bereits zu einem Mehrfamilienhaus an der Husumer Straße gerufen, wo ein Campingstuhl im Treppenhaus in Brand gesetzt worden war. 15 Bewohner flohen durch den verrauchten Treppenraum ins Freie, blieben aber unverletzt.

Fahndung nach möglichem Brandstifter oder Erfolg

Die Polizei fahndete in der Umgebung nach einem möglichen Tatverdächtigen, konnte jedoch niemanden festnehmen. Es wird vermutet, dass es sich um gezielte Brandstiftungen handelt.

In Flensburg war es bereits vor zwei Jahren zu einer ähnlichen Brandserie gekommen, bei der mehrfach in Treppenhäusern und an Fahrzeugen Feuer gelegt wurde. Die Täter wurden damals zu Haftstrafen verurteilt. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen an allen drei Brandorten aufgenommen.