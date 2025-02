Brand in Wohnhaus nahe Hamburg: Seniorin in Lebensgefahr

Drama in einem Mehrfamilienhaus in Ahrensburg nahe Hamburg: Am Montag kam es dort zu einem Wohnungsbrand, eine Bewohnerin wurde lebensgefährlich verletzt.

Gegen 15 Uhr ging der Notruf ein, die Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei rückten zur Klaus-Groth-Straße aus. Die in der brennenden Wohnung lebende 76-Jährige bemerkte das Feuer und flüchtete noch ins Treppenhaus, bevor sie dort zusammenbrach.

Die Rettungskräfte reanimierten die Seniorin und brachten die lebensgefährlich verletzte Frau in ein Krankenhaus. Nach aktuellem Stand ist sie auf dem Weg der Besserung. Alle weiteren Bewohner verließen das Gebäude unverletzt.

Brand in Ahrensburg: Haus nicht bewohnbar

Das Mehrfamilienhaus ist zur Zeit nicht bewohnbar. Die Stadt Ahrensburg brachte die Betroffenen in anderen Wohnungen unter.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger Wohnhaus brennt: Bewohner retten sich auf Gerüst und rufen um Hilfe

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Brandursache und zur Höhe des Schadens gibt es noch keine Angaben. (mp)