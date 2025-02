Hamburger Wohnhaus brennt: Bewohner retten sich auf Gerüst und rufen um Hilfe

Großeinsatz der Feuerwehr am Dienstagmorgen in St. Georg. Dort war es zu einem Brand im Keller eines Wohnhauses gekommen. Es gab mehrere Verletzte.

Zum Brandausbruch kam es gegen 4.45 Uhr in einem Haus an der Norderstraße Ecke Nagelsweg. Dort wurde starker Qualm aus dem Keller gemeldet. Als der erste Löschzug der Feuerwache Berliner Tor am Einsatzort eintraf, bot sich den Rettern ein dramatisches Bild.

St. Georg: Zehn Bewohner verletzt – vier im Krankenhaus

Rund 20 Personen hatten sich auf das Gerüst, das am Wohnhaus angebracht war, gerettet und riefen um Hilfe. Alle wurden von der Feuerwehr gerettet. Zehn von ihnen waren verletzt, vier davon so schwer, dass sie in eine Klinik transportiert werden mussten. Rund 65 Retter waren im Einsatz.

Laut Feuerwehr hatte es im Keller in einer Zwischendecke gebrannt. Der Qualm zog die Etagen hoch und versperrte den Bewohnern den Fluchtweg. Zwei Häuser seien stark verqualmt gewesen. Erst gegen 6 Uhr war der Brand gelöscht. Die Straßen wurden abgesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.