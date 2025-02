Explosion in Hamburg: Imbiss zerstört – Anwohner evakuiert

Ein gewaltiger Knall hat in der Nacht zu Dienstag in Wandsbek für Aufregung gesorgt: Ein Imbiss ist explodiert. 30 Menschen mussten von der Feuerwehr gerettet werden.

Wie der Lagedienst der Polizei bestätigte, kam es um 4.30 Uhr zu der Explosion an dem Imbiss in der Ahrensburger Straße. Dabei wurde das vierstöckige Mehrfamilienhaus, in dem sich der Imbiss befindet, stark beschädigt.

Feuerwehr rettet 30 Menschen – keine Verletzten

Die Feuerwehr musste 30 Menschen in Sicherheit bringen. Sie wurden andernorts untergebracht. Verletzt wurde niemand.

Das könnte Sie auch interessieren: Trauerfeier für Uwe Christiansen: So nahm der Kiez Abschied vom Cocktail-König

Ein Statiker prüft nun das Gebäude. Wie es zu der Explosion kommen konnte, ist noch unklar und aktuell Gegenstand der Ermittlungen. In dem Haus gibt es laut Feuerwehr mehrere Gasanschlüsse, die aus Sicherheitsmaßnahmen abgedreht wurden. Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort. Die Ahrensburger Straße ist voll gesperrt. (mp)