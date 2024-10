Hausbrand sorgt für Großeinsatz bei Hamburg – Warnung an Anwohner

Großeinsatz für die Feuerwehr im Norden! In Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) hat es am Sonntagabend in einem Wohnhaus gebrannt. Starker Rauch erschwerte die Löscharbeiten.

Zu dem Feuer kam es gegen 21.40 Uhr im Keller einer Doppelhaushälfte an der Straße Hasselbusch. Anwohner im Wohngebiet waren auf den starken Rauch aufmerksam geworden, der aus dem Eingangsbereich des Hauses quoll. Sie verständigten die Feuerwehr. Da zunächst unklar war, ob sich noch Menschen im Haus befanden, rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot zum Einsatzort aus.

Kreis Segeberg: Kellerbrand in Doppelhaushälfte – Warn-App Nina schlägt Alarm

Vor Ort habe man einen Keller in Vollbrand vorgefunden, sagte ein Feuerwehrsprecher der MOPO. Hohe Hitze und eine starke Rauchentwicklung erschwerten die anschließenden Löscharbeiten. Über die Warnapp „Nina“ informierten die Einsatzkräfte Anwohner über die Gefahr durch den Rauch.

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte bis in die Nacht hinein an. Erst um kurz vor 1 Uhr konnte das Feuer gelöscht werden. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Laut der Feuerwehr war das Haus unbewohnt. (doe)