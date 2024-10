Im Norden: Brand in Seniorenheim – Bewohnerin (76) stirbt

Großeinsatz in Flensburg: Am Sonntagvormittag ist es dort zu einem Brand in einer Wohnung einer Seniorenresidenz gekommen. Die Feuerwehr kämpfte gegen die Flammen. Für die Bewohnerin kam trotzdem jede Hilfe zu spät.

Dichter Rauch drang am Sonntagvormittag aus den Fenstern einer Wohnung der Anlage „Wohnpark Jürgenshof“ in der Bachstraße. Gegen 11 Uhr wurde die Feuerwehr per Notruf über den Brand informiert. Als die Rettungskräfte ankamen, stand die Wohnung im ersten Stock bereits in Vollbrand.

Drei Personen durch Rauch verletzt

Mehrere Bewohner des Gebäudes wurden vorsorglich evakuiert. Zudem wurden drei Personen aufgrund einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Für die 76-jährige Bewohnerin der brennenden Wohnung kam aber jede Rettung zu spät: Sie wurde leblos aufgefunden.

Etwa zwei Stunden lang löschten die Feuerwehrkräfte die Flammen, wie es von der Feuerwehr-Leitstelle Nord hieß. Die Kriminalpolizei ermittelt nun die Brandursache. Der Sachschaden wird auf 30.000 bis 40.000 Euro geschätzt. (mwi)