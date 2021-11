Bombenentschärfung bei Hamburg: 5000 Menschen betroffen

Im Kreis Stormarn wird heute eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Rund 5000 Menschen müssen deshalb ihre Häuser und Wohnungen vorübergehend verlassen.

Die Evakuierung begann bereits um 7.30 Uhr, teilte die Stadt Glinde mit. Ab 10 Uhr soll die Entschärfung beginnen und etwa eine Stunde lang dauern. Um den Fundort der Fliegerbombe herum wird ein Absperrradius von knapp 1000 Metern eingerichtet.

In Oststeinbek sind rund 2000 Menschen betroffen, in Glinde rund 3000. Als Aufenthaltsorte stehen den Bewohner:innen die Walter-Ruckert-Sporthalle in Oststeinbek sowie die Sporthalle der Grundschule Tannenweg in Glinde zur Verfügung.

Zudem gibt es mehrere Bürgertelefone. Für Oststeinbek sind die Telefonnummern (040) 713 003 74, (040) 713 003 38 und (040) 713 003 63 geschaltet. Das Glinder Bürgertelefon ist unter der Telefonnummer (040) 710 02 700 zu erreichen. (fbo)