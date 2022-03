Auf einer Landstraße in Schleswig-Holstein ist am Freitagabend ein BMW in die Seitentür eines Smarts gefahren. Bei dem Unfall wurden zwei Personen schwer verletzt. Die Autos wurden stark beschädigt.

Das Unglück ereignete sich auf der Landstraße 200 an einer Kreuzung in der Nähe von Koberg im Landkreis Herzogtum Lauenburg. Ein weißer BMW fuhr in die Seitentür eines schwarzen Smarts. Dabei wurde die Front des BMW zerquetscht, beim Smart riss die Türverkleidung ab. Beide Fahrzeuge wurden vom Abschleppdienst abgeholt.

Zwei Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus. Sie befinden sich Angaben der Polizei zufolge beide außer Lebensgefahr. Die Beamten sperrten die Landstraße zum Teil und nahmen den Unfall auf. (prei)