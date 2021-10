Bei einen schlimmen Unfall in Großhansdorf (Stormarn) gab es in der Nacht zu Mittwoch fünf zum Teil schwer Verletzte. Ein Rettungswagen war auf einer Einsatzfahrt mit einem BMW kollidiert. Der Rettungsdienst rückte mit einem Großaufgebot an.

Der Unfall passierte gegen 2 Uhr an der Einmündung Ostring Ecke An der Eilshorst. Hier war ersten Angaben zufolge ein Rettungswagen mit Blaulicht auf dem Weg zu einen Notfalleinsatz auf der Autobahn A1. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dabei zum Frontalcrash mit einem 1er BMW. Darin wurden drei Personen (19, 17 und 19 Jahre) zum Teil schwer verletzt. Einen der 19-Jährigen mussten die Retter mit schweren Gerät aus dem Wrack befreien. Alle kamen in eine Klinik.

Auch die Sanitäter (47 und 48 Jahre) aus dem Rettungswagen wurden bei dem Crash verletzt. Nachdem sie von Kollegen versorgt waren, kamen auch sie in ein Krankenhaus. Der Unfallort war für die Dauer der Rettungsarbeiten voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, wie es zu den schweren Unfall kommen konnte. Dazu wurde auch ein Sachverständiger hinzugerufen. (ruega)