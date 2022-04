Bibelseite verbrannt, Kerze zerstört: Polizei sucht Kirchen-Randalierer

In einer Kirche in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) haben am Freitagnachmittag vergangener Woche Randalierer gewütet und gestohlen. Unter anderem verbrannten die Täter eine Seite einer Altar-Bibel im Kirchenschiff. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Die Tat soll sich zwischen 15.40 und 18 Uhr in einer Kirche in der Friedrichstraße ereignet haben. Die Täter verbrannten nicht nur die Bibelseite, sondern verstreuten auch Sand im Andachtsraum, beschädigten eine Altarkerze und entwendeten mehrere Metallziffern der „Liederanzeige“.

Kirchen-Randalierer: Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier in Rellingen hat die Ermittlungen aufgrund einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung und des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen beim Betreten oder der Tatausführung beobachtet haben.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101 – 498 – 0 entgegen. (mp)