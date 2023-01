Er war der Hintermann der Pinzner-Morde, wollte als Zuhälter-Chef groß rauskommen. Doch anders als viele Rotlichtgrößen war Josef Peter N., genannt „Wiener Peter“, verschwiegen, prahlte nicht und mied konsequent die Öffentlichkeit. Doch jetzt gerät er plötzlich wieder die Schlagzeilen. Seinen Spitznamen hatte der Österreicher seiner Herkunft zu verdanken. In den wilden 80er Jahren wollte Josef Peter N. auf dem Kiez Karriere machen. Er stieg zum Etagenbesitzer im Eros-Center an der Reeperbahn auf. Und dabei half ihm Auftragskiller „Mucki Pinzner“. Anders als viele muskelbepackte Zuhälter prügelte sich der eher schmächtige N. nicht um sein Revier. Das war auch nicht nötig. Denn auf dem Kiez war allen klar: Legst du dich mit „Wiener Peter“ an, kommt Pinzner und schießt dich über den Haufen. Das war über Jahre feststehendes Gesetz auf St. Pauli.

Er war der Hintermann der Pinzner-Morde, wollte als Zuhälter-Chef groß rauskommen. Doch anders als viele Rotlichtgrößen war Josef Peter N., genannt „Wiener Peter“, verschwiegen, prahlte nicht und mied konsequent die Öffentlichkeit. Doch jetzt gerät er plötzlich wieder die Schlagzeilen: Die Bundespolizei hat den heute 71-Jährigen N. mehr als 20 Jahre nach seiner Abschiebung aus Deutschland bei seiner Ankunft am Frankfurter Flughafen verhaftet. Damit hatte er nicht gerechnet.

Seinen Spitznamen hatte der Österreicher seiner Herkunft zu verdanken. In den wilden 80er Jahren wollte Josef Peter N. auf dem Kiez Karriere machen. Er stieg zum Etagenbesitzer im Eros-Center an der Reeperbahn auf. Und dabei half ihm Auftragskiller „Mucki Pinzner“.

„Wiener Peter“ gab Morde bei „Mucki Pinzner“ in Auftrag

Anders als viele muskelbepackte Zuhälter prügelte sich der eher schmächtige N. nicht um sein Revier. Das war auch nicht nötig. Denn auf dem Kiez war allen klar: Legst du dich mit „Wiener Peter“ an, kommt Pinzner und schießt dich über den Haufen. Das war über Jahre feststehendes Gesetz auf St. Pauli.

Mehrere Morde soll N. zusammen mit Komplizen bei Pinzner in Auftrag gegeben haben. Und der drückte kaltblütig ab. Ostern 1985 etwa traf es Waldemar Dammer. Der soll N. zuvor vermöbelt haben. Pinzner erschoss ihn in einem Haus in Schnelsen – und einen weiteren Mann, der zufällig anwesend war. Weitere Opfer sollen „Bayern-Peter“ Peter Pfeilmaier und „Lackschuh-Dieter“ Dietmar Traub gewesen sein.

Die Polizei lässt im August 1986 beschlagnahmtes Aktenmaterial aus der Kanzlei der Anwältin von Werner Pinzner im Hamburger Maienweg abtransportieren. picture alliance / Georg Spring | Georg Spring Die Polizei lässt im August 1986 beschlagnahmtes Aktenmaterial aus der Kanzlei der Anwältin von Werner Pinzner im Hamburger Maienweg abtransportieren.

Mörder in Frankfurt auf Durchreise verhaftet

1990 hatte das Landgericht Hamburg den Österreicher wegen mehrerer Auftragsmorde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Nach mehr als 13 Jahren wurde N. dann nach Österreich in die Freiheit abgeschoben.

N. wollte jetzt eigentlich nur einige Stunden in Deutschland verbringen – bei seiner Reise aus der Dominikanischen Republik nach Wien musste er einen Zwischenstopp in Frankfurt machen. Doch „durch die Wiedereinreise nach Deutschland muss der Österreicher nun seine Restfreiheitsstrafe ableisten“, erklärte die Bundespolizei.

Nun wird sein Aufenthalt in Deutschland wohl einige Jahre dauern. Der 71-Jährige wurde noch am Sonntagabend in ein Gefängnis gebracht.