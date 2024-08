Betrunken und bekifft: Polizei zieht diverse Fahrer aus dem Verkehr

Berauschte Provinz: In den vergangenen Tagen hatte es die Polizei im Kreis Pinneberg wiederholt mit betrunkenen und bekifften Verkehrsteilnehmern zu tun.

In Rellingen zog die Polizei in der Nacht auf Freitag einen 20-jährigen Hyundai-Fahrer aus dem Verkehr. Zuvor hatte eine Zeugin ein auffällig fahrendes Auto gemeldet, das ohne Licht unterwegs war und von der Pinneberger Straße abkam. Die Polizisten fanden den jungen Mann samt Hyundai an seinem Zuhause. Der Fahrer war alkoholisiert und gab den Konsum von Cannabis zu. Einen Führerschein hatte er nicht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille – dem Mann wurde auf dem Revier eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Kreis Pinneberg: Polizei zieht berauschte Fahrer aus dem Verkehr

Vier weitere Autofahrer gingen der Polizei im Stadtgebiet von Pinneberg ins Netz. In der Nacht auf Donnerstag beobachtete ein Streifenteam, wie der Fahrer eines blauen Nissan bei Rot über die Kreuzung Elmshorner Straße/Hochstraße fuhr. Bei einem Atemalkoholtest wurde beim 36-Jährigen ein Wert von 0,7 Promille festgestellt.

MOPO Die WochenMOPO – jeden Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Der gefährliche Leichtsinn am Elbstrand

– Jugendgewalt: Arche-Chef warnt vor Eskalation

– Ende einer Legende am Jungfernstieg

– Familien-Oasen im Party-Kiez – wo sie liegen, was sie taugen

– 20 Seiten Sport: Alles zum Erstliga-Start des FC St. Pauli & HSV-Keeper Heuer Fernandes im exklusiven Interview

– 24 Seiten Plan7: Neues Musikfestival für Hamburg, Ausgeh-Tipps für den Tag & Rätselbeilage

Am selben Abend stürzte ein E-Scooter-Fahrer mit seinem Gefährt über einen Bordstein und verletzte sich leicht – mehr als 2 Promille pustete der 31-Jährige anschließend. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Hans-Hermann-Kath-Brücke wurde beim 47-jährigen Fahrer eines blauen Piaggio Motorrollers ein Wert von mehr als einem Promille festgestellt. Zudem wurde der Mann positiv auf THC getestet. Eine Fahrerlaubnis besaß er ebenfalls nicht.

Das könnte Sie ebenfalls interessieren: Aufmerksamer Senior (86) lässt zwei Einbrecher auffliegen

Bereits am Dienstagnachmittag führten Beamte auf der Brücke eine Kontrolle durch. Der 29-jährige Fahrer eines Skoda Citigo wurde ebenfalls positiv auf THC getestet. Der Mann gab zu, kurz zuvor einen Joint konsumiert zu haben. Die Polizei ordnete bei allen die Entnahme einer Blutprobe an und untersagte die Weiterfahrt. (doe)