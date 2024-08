Aufmerksamer Senior (86) lässt zwei Einbrecher auffliegen

Zwei Einbrecher haben sich am Mittwochabend in Eppendorf an einer Balkontür zu schaffen gemacht. Ein aufmerksamer 86-Jähriger beobachtete die beiden und rief sofort die Polizei. Für einen der Einbrecher ging es direkt in den Knast.

Gegen 22.30 Uhr standen die beiden Einbrecher, laut Polizei ein 43-jähriger Bulgare und ein 53-jähriger Serbe, vor einem Wohnhaus in der Gustav-Leo-Straße. Schon dort fielen sie dem Senior auf, weil sie sich nach seinem Eindruck auffällig verhielten.

Kurz darauf kletterte einer der beiden Einbrecher einen Balkon zum ersten Obergeschoss hoch, während der andere „Schmiere” stand. Als er das sah, verständigte der 86-jährige Zeuge die Polizei. Mehrere Streifenwagen machten sich daraufhin auf den Weg zum Tatort.

Polizei schnappt Einbrecher in Eppendorf

Nachdem die ersten Polizisten eintrafen, flüchteten die Täter vom Einsatzort. Der „Schmieresteher“ konnte unmittelbar von zivilen Beamten der Bereitschaftspolizei vorläufig festgenommen werden. Der „Balkonkletterer“ flüchtete und versuchte sich in einem Verschlag zu verstecken. Die Polizei konnte ihn aber ebenfalls ausfindig machen und vorläufig festnehmen.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten mögliches Einbruchswerkzeug und stellten es sicher. Als die Beamten die Balkontür überprüften, stellten sie außerdem fest, dass die äußere Scheibe eingeschlagen worden war. Die Wohnung hatten die Einbrecher jedoch nicht betreten.

Der Kriminaldauerdienst übernahm noch in der Nacht die Ermittlungen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen werden beide Tatverdächtigen heute dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Hier müssen sie sich aufgrund des versuchten Einbruchsdeliktes vor einem Haftrichter verantworten. Gegen den 53-jährigen Serben lag bereits ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) vor. Für ihn ging es direkt in den Knast. (mp)