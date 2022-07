Betrunken in den Dorfteich geschleudert – Fahrer und Insassen haben doppelt Glück

Bei einem Unfall in Stubben (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist ein Auto in einen Dorfteich geschleudert worden. Das bestätigte der Lagedienst. Die drei Insassen hatten großes Glück. Der Fahrer war betrunken.

Um kurz vor 4 Uhr passierte es: Bei Regen, nasser Straße und vielleicht auch überhöhter Geschwindigkeit verlor der Fahrer des Opel Meriva die Kontrolle, lenkte in den Grünstreifen und landete mit seinem Auto schließlich in einen Teich an der Dorfstraße.

Stubben: Betrunken in den Dorfteich geschleudert

Der Mann und zwei Begleiter hatten doppelt Glück: Obwohl das Auto schräg im Teich landete, ist das Wasser an der Stelle nur wenige Zentimeter tief, das Auto blieb im Uferbereich stehen. Die drei Insassen konnten sich selber aus dem Wrack befreien, erlitten leichte bis gar keine Verletzungen. „Niemand musste ins Krankenhaus“, teilte ein Sprecher des Lagedienstes mit.

Das könnte Sie auch interessieren: Online-Date wird zum Albtraum: „Hatte Angst, er könnte mich abstechen“

Der Fahrer musste sich den weiteren Angaben nach aufgrund einer Fahne einem Atemalkoholtest unterziehen. Das Ergebnis: knapp ein Promille. Die Polizei nahm ihn mit zur Wache und leitete Ermittlungen ein. Geprüft werde auch, ob der Fahrer zu schnell unterwegs war. Der Opel wurde derweil von einem Abschlepper aus dem Teich geborgen. (dg)