Bekifft und betrunken: Mann fährt wertvollen Oldtimer zu Schrott

Nahe der Ortschaft Poggenpohl (Kreis Stormarn) ist es am Montagabend zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Auf der B75 hatte ein Corvette-Fahrer die Kontrolle über den wertvollen Oldtimer verloren und krachte in Buschwerk. An dem Auto entstand hoher Schaden. Der Fahrer soll unter Drogen und Alkohol gestanden haben.

Laut Polizei geschah der Unfall gegen 21.35 Uhr zwischen den Ortschaften Reinfeld und Poggenpohl. Hier war ein Mann (52) mit seiner Corvette Stingray in Richtung Lübeck unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache habe er die Kontrolle über den Oldtimer verloren, touchierte Leitpfosten und kam dann nach rechts von der Straße ab.

Fahrer hatte mehr als 1 Promille – Drogentest verlief positiv

Der 52-Jährige blieb unverletzt, an seinem Auto entstand hoher Sachschaden. Bei der Überprüfung des Mannes stellten Polizisten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab 1,14 Promille.

Auch ein Drogenvortest auf THC zeigte ein positives Ergebnis. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt.