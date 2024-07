Mann will Mercedes kaufen – plötzlich hat er eine Pistole am Kopf

Das hatte er sich anders vorgestellt: Ein Mann will in Kiel ein teures Auto kaufen. Dann wird er mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt.

Ein 33-Jähriger hatte am Mittwochabend den im Internet angebotenen Mercedes GLE in Kiel-Ellerbek kaufen wollen, wie die Polizei mitteilte. Er und sein 32-jähriger Bruder, der ihn begleitete, trafen sich gegen 21 Uhr auf einem Parkplatz in Höhe Franziusallee / Tröndelweg mit dem Verkäufer und dessen Begleiter. Doch dann kam alles anders.

Plötzlich zog der angebliche Verkäufer eine Pistole und hielt diese dem 33-Jährigen an die Schläfe. Anschließend nahm er ihm den Umschlag mit dem Bargeld – einem fünfstelligen Betrag in bar – weg und fuhr mit seinem Komplizen in dem Mercedes davon.

Raub beim Autokauf in Kiel: Polizei sucht Zeugen

Das Luxus-Auto hatte das Opfer auf einer Verkaufsplattform entdeckt und bereits bei einem vergangenen Treffen wenige Wochen zuvor Probe gefahren. Nach der Tat alarmierten der 33-Jährige und sein Bruder die Polizei. Diese leitete ein Verfahren wegen des Verdachts des schweren Raubes ein – und sucht jetzt nach Zeugen: Der Verkäufer soll laut Angaben der Geschädigten circa 1,75 Meter groß und circa 55 Jahre alt sein. Er habe graumelierte, kurze Haare, eine kräftige Statur und zur Tatzeit eine blaue Jeanshose und eine Goldkette getragen. Der Begleiter des Verkäufers sei schlank gewesen und habe einen dunklen Teint gehabt.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem Fahrzeug oder der Identität der beiden Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0431 / 160 3333 zu melden. (mp)