Gegen 16 Uhr knallt es kurz hinter der Vierländer Straße in Geesthacht (Schleswig-Holstein): Zwei Autofahrer waren frontal ineinander gefahren. Als die Polizei eintraf, stellte sich einer der beiden Fahrer als stark alkoholisiert heraus.

Der eine Fahrer fuhr am Samstagnachmittag mit seinem weißen Opel Corsa von der B404 Richtung Altengamme ab in die Straße Am Schleusenkanal. Kurz hinter der Vierländer Straße kam ihm auf einmal ein grauer Hyundai entgegen, der in Richtung Geesthacht unterwegs war.

Bei Hamburg: Autos krachen frontal ineinander

Der Hyundai-Fahrer mit Hamburger Kennzeichen fuhr allerdings auf der Gegenfahrbahn, sodass die beiden Wagen frontal ineinander krachten. Die Achse des Opels wurde dabei komplett abgerissen und lag auf der Fahrbahn.

Die Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die zwei Männer, beide wurden zum Glück nur leicht verletzt. Wie der Polizei-Lagedienst der MOPO mitteilte, war der Hyundai-Fahrer auf der Gegenfahrbahn mit zwei Promille unterwegs gewesen. Er kam mit zur Wache.

Unfall in Geesthacht: Polizei sperrt Straße komplett ab

Die Feuerwehr Geesthacht sicherte die Unfallstelle, klemmte die Batterien ab, streute Betriebsstoffe ab und schob den Opel zur Seite, der quer auf der Fahrbahn stand. Die Straße wurde für etwa anderthalb Stunden bis 17.33 Uhr vollgesperrt. Bei beiden Fahrzeugen handelt es sich um einen Totalschaden. (aba)