Bei einem schlimmen Unfall in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist am Mittwochabend eine Frau schwer verletzt worden. Sie wurde auf ihrem Motorroller von einem Auto erfasst und erlag später in der Klinik ihren Verletzungen.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 17.50 Uhr im Bereich der Berliner Straße. Hier war ein 42-Jähriger in einem Opel in der Straße Trift unterwegs und wollte verbotswidrig nach nach links in die Berliner Straße abbiegen. Dabei rammte er laut Polizei eine Frau (57) auf ihrem Motoroller.

Geesthacht: Rollerfahrerin stirbt nach Unfall

Die 57-Jährige zog sich bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen zu. Sie wurde von einem Notarzt versorgt und kam dann in eine Klinik.

Lesen Sie auch: Per Smartphone überführt! Polizei nimmt mutmaßlichen Einbrecher fest

Hier erlag sie wenig später ihren Verletzungen. Der Opel-Fahrer erlitt einen Schock und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.