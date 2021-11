Die Hamburger Polizei hat einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Er steht unter Verdacht, am frühen Mittwochmorgen in ein Restaurant an der Straße An der Alster eingebrochen zu sein. Ein Smartphone überführte ihn.

Der Inhaber bekam über das Handy nämlich einen Alarm seiner Überwachungsanlage. „Er verständigte daraufhin dann den Polizeinotruf“, teilte ein Sprecher der Beamten am Donnerstag mit.

Wenige Minuten später seien dann gleich diverse Streifenwagen an der Adresse eingetroffen. „Der Tatverdächtige verließ das Objekt durch ein rückwärtiges Fenster.“

Per Handy überführt: Polizei Hamburg nimmt Einbrecher fest

Dort soll er bereits ein für die Flucht bereitgestelltes Fahrrad positioniert und versucht haben, Richtung Lange Reihe davonzukommen. „Die Beamten konnten den mutmaßlichen Einbrecher nach wenigen Metern vorläufig festnehmen und brachten ihn zum PK 11“, teilte der Polizeisprecher ferner mit. Bei dem 43-Jährigen seien zwei Messer gefunden worden.

Das LKA 112, das für die Region zuständige Einbruchsdezernat, übernahm die weiteren Ermittlungen. Die Beamten brachten den Mann nach Abschluss der Polizei-Maßnahmen in U-Haft. Ob er da bleiben muss, ist noch unklar. (dg)