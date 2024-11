Bei Hamburg: Zwei Jugendliche (16) nach Motorradunfall lebensgefährlich verletzt

Schwerer Unfall am Dienstagmorgen im Kreis Stormarn: In Braak kollidierte ein Motorrad mit zwei 16-Jährigen beim Abbiegen mit einem Auto.

Die Folgen des Unfalls an der Kreuzung Hauptstraße/ Ecke Höhenkamp sind dramatisch: Der junge Motorradfahrer und seine Mitfahrerin erlitten durch den Zusammenprall lebensgefährliche Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen hat die 83-jährige Autofahrerin das Motorrad gegen 9.20 Uhr vermutlich wegen der tief stehenden Sonne übersehen und erfasst. Dabei stürzten die Jugendlichen zu Boden.

Fahrschul-Lkw der Feuerwehr Hamburg leistete Erste Hilfe

Ein Fahrschul-Lkw der Hamburger Feuerwehr, der zufällig an der Unfallstelle vorbeikam, leitete erste Rettungsmaßnahmen ein. Ein aus Hamburg eingeflogener Notarzt stellte bei beiden Jugendlichen vor Ort Lebensgefahr fest. Die Beifahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Hamburger Krankenhaus gebracht, der Fahrer mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Fahrerin des Pkw erlitt einen Schock und wurde vor Ort von Rettungskräften betreut. Die Kreuzung bleibt derzeit für die Unfallaufnahme und Spurensicherung komplett gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.