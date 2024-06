Bei Hamburg: Wieder Feuer in beliebtem Restaurant

Das Restaurant Elbrus an der Hamburger Stadtgrenze in Havighorst (Kreis Stormarn) bietet feinste kaukasische Spezialitäten. Die Betreiberin hat den alten Bauernhof liebevoll umgebaut. Doch nun hat es dort am Dienstagmorgen gebrannt. Zum zweiten Mal binnen weniger Jahre.

Wie die Feuerwehr auf MOPO-Nachfrage bestätigte, war gegen 7.35 Uhr ein Notruf eingegangen. Der Anrufer meldete starken Qualm vom Gelände des Restaurants. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte habe ein Schuppen am Gebäude gebrannt. Die Flammen erfassten Teile des Daches.

Ekatherina Baturina und ihr Mann kurz nach dem Brand vom Oktober 2021 zur Wiedereröffnung in ihrem Restaurant / Florian Quandt Ekatherina Baturina und ihr Mann kurz nach dem Brand vom Oktober 2021 zur Wiedereröffnung in ihrem Restaurant

Rund 30 Retter waren im Einsatz. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen verhindern. Dennoch entstand durch den Qualm Schaden im Inneren des Hauses. Die Polizei ermittelt die Brandursache.

Betreiberin Ekatherina Baturina ist schockiert. Im Gespräch mit der MOPO sagte sie, dass vermutlich ein defekter Boiler Ursache des Brand sei. Es war nicht der erste Brand in dem Restaurant. Im Oktober 2021 wütete ein Feuer im Obergeschoss des Elbrus. Damals wurden vier Menschen verletzt.