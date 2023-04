Bei Hamburg: Wer hat diese Bushaltestellen demoliert?

Innerhalb kürzester Zeit wurden in Wedel vier Bushaltestellen in zentraler Lage zerstört. Die Polizei sucht in Zeugen.

Es handelt sich um die Bushaltestellen „Autal“, „Eigenbüttelweg“, „Rebhuhnweg“ und „Hatzburgtwiete“ in der Moorwegsiedlung.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger Sternekoch verrät Rezept: Das Geheimnis der perfekten Bolognese

Offenbar im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen, 6.50 Uhr, wurde bei allen vier Haltestellen die gläserne Rückwand zerstört. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu dem Täter oder den Tätern machen können. Hinweise unter Tel. 04103 5018 0. (prei)